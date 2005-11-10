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Metz retrocesso, si rifonda con Luc Holtz: contratto fino al 2028 e obiettivo promozione

Metz retrocesso, si rifonda con Luc Holtz: contratto fino al 2028 e obiettivo promozioneTUTTOmercatoWEB
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Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:36Calcio estero

Come preannunciato nei giorni scorsi in Francia, il Metz ha scelto di affidare la guida della prima squadra a Luc Holtz, che "si è legato al club per due stagioni", come riferito dal comunicato ufficiale del club francese che ne ha formalizzato l'arrivo questa mattina. Dunque un accordo firmato fino al 2028. Il tecnico di 56 anni è il 49° allenatore della storia dei granata e cercherà di riportare subito la società in Ligue 1, dopo la retrocessione di questa stagione.

Un obiettivo già dichiarato dal suo nuovo presidente Bernard Serin, di centrare "l'immediata risalita" nella massima serie francese. Per farlo, sarà affiancato dal connazionale Mario Mutsch, ex giocatore del FC Metz tra il 2009 e il 2011. L'ex commissario tecnico del Lussemburgo (2010-2025) si è appena liberato dall'anno di contratto che gli restava con il Waldhof Mannheim, club della terza divisione tedesca.

Già nel mirino nel 2017 e anche a gennaio, Holtz arriva al Metz dopo che il club aveva valutato anche i profili di Olivier Pantaloni, Stephane Gilli o ancora Frédéric Taquin. "È la nostra prima scelta", ha invece assicurato il numero uno Serin. Il raduno è fissato per il 25 giugno, per 3 giorni di test medici di ogni tipo, mentre i giocatori torneranno sui campi del centro sportivo di Frescaty il 29 giugno.

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