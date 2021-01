Sancho torna sul mancato approdo al Manchester United in estate: "Ero impaziente di andare"

vedi letture

Dopo aver sfiorato la maglia del Manchester United la scorsa estate, Jadon Sancho alla fine è rimasto al Borussia Dortmund e in Bundesliga. Un mancato trasferimento che lo stesso esterno offensivo inglese non ha vissuto con serenità. "Questa stagione è stata molto difficile per me. Ero impaziente di andarmene, sapevo che sarei partito...", ha ammesso l'ex Manchester City. Le cose, però, adesso sembrano essere tornate alle normalità, con Sancho progressivamente tornato tra i principali protagonisti gialloneri a suon di gol e assist: "Ora lavoro duro tutti i giorni in allenamento e in campo. Sono felice di segnare gol e regalare assist", le sue parole ai canali ufficiali della Bundes.