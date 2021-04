Sarà Flick il successore di Low? Bierhoff: "Lo ribadisco, mai parlato con tecnici sotto contratto"

vedi letture

In Germania c'è grande attesa per scoprire chi sarà il successore di Joachim Loew, che lascerà la Nazionale dopo gli Europei. In pole sembra esserci Hansi Flick, che ha già annunciato il suo addio al Bayern. Oliver Bierhoff, però, allontana le voci: "Finché un allenatore sarà sotto contratto con una società - e mi risulta che questo sia il caso di Hansi Flick - non faremo alcuna proposta. Gode di un'enorme stima da parte nostra, ma questa non è una sorpresa".