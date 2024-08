Ufficiale "Scatenate il lupo", l'Augusta accoglie Wolf, niente rinnovo con il Dortmund

"Scatenate il lupo": così l'Augusta accoglie il colpo Marius Wolf, arrivato a parametro zero dopo il mancato rinnovo del terzino con il Borussia Dortmund. Con tanto di maglia fatta indossare al nuovo acquisto raffigurante proprio l'animale, in un evidente gioco con il suo cognome (che in inglese significa appunto "lupo").

Durante la stagione 2022-23, Wolf si è affermato come parte integrante della retroguardia del Dortmund, facendosi strada nella nazionale tedesca. Nonostante ciò, la scorsa stagione, il 29enne ha faticato a replicare le sue belle prestazioni dell'anno precedente: 31 presenze per lui fra Bundesliga, coppa nazionale e Champions, ma solamente 17 da titolare. Il Dortmund ha così permesso che il suo contratto scadesse senza proporre un prolungamento.