Schafer: "Nel 2012 Kane poteva venire all'Union Berlino. Ma preferì non lasciare l'Inghilterra"

Dieci anni fa Harry Kane avrebbe potuto vestire la maglia dell’Union Berlino per comporre una coppia d’attacco con Simon Terodde capace di trascinare il club in Bundesliga. Lo ha rivelato l’ex manager dell’Union Nico Schafer alla Bild quest’oggi: “Nel 2012 volevamo prendere Kane in prestito e affiancarlo a Terodde per comporre una delle coppie d’attacco più forti della Zweite e puntare alla promozione. Ci piaceva il fatto che fosse molto forte di testa e che desse profondità alla squadra, si sarebbe molto ben adattato al nostro gioco. - continua Schafer – Purtroppo, nonostante il nostro rapporto speciale con il calcio inglese, Kane non volle lasciare l’Inghilterra”. Il centravanti inglese in quella stagione giocò in prestito al Millwall segnando sette reti in 22 presenze.