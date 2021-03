Scholes: "Il Manchester United deve considerarsi fortunato ad aver pareggiato col Milan"

Paul Scholes, ex stella del Manchester United, commenta il pareggio dei red devils contro il Milan ai microfoni di BT Sport: "Ole (Solskjaer, ndr) ha detto che il pareggio era meritato, io non credo proprio. Anzi, penso che siano riusciti a cavarsela con un pareggio. L'1-1 inoltre è un brutto risultato. Recupereranno degli infortunati ma al momento il Milan ha un leggero vantaggio per via del gol segnato in trasferta".