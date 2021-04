Scozia, Ryan Jack dice addio a Euro 2020: il centrocampista salterà il resto della stagione

Ryan Jack dovrà dire addio agli Europei. Il centrocampista scozzese, ha annunciato oggi in conferenza stampa il tecnico dei Rangers Steven Gerrard, salterà il resto della stagione per infortunio. 29 anni, Jack era già fermo da fine febbraio per problemi al polpaccio. In questa stagione per lui 24 presenze e 2 reti con i Gers mentre con la nazionale scozzese ha collezionato complessivamente 10 presenze, prendendo parte alla sfida contro la Serbia dello scorso 12 novembre, decisiva per il ritorno dopo 25 anni della Scozia a un campionato europeo.