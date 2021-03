"Se siamo al meglio tutto possibile". Rivedi Koeman alla vigilia di PSG-Barcellona

Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Paris Saint Germain, ha parlato anche delle possibilità di passare il turno dopo la sconfitta per 4-1 all'andata al Camp Nou: "Abbiamo bisogno di tutti i calciatori al loro livello. Se siamo al meglio e se Messi riesce a fare una delle sue migliori partite allora tutto è possibile, perché parliamo di un giocatore che può decidere qualsiasi partita in qualsiasi momento, anche se non dobbiamo mettere troppa pressione a Leo. Ripeto, tutta la squadra deve esprimersi al meglio delle sue possibilità. È chiaro che c'è in palio la qualificazione e che arriviamo da un risultato negativo, ma c'è sempre speranza".