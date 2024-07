Ufficiale Sergio Gomez, firma con la Real Sociedad fino al 2030. Era un obiettivo della Roma

Sergio Gomez proseguirà la sua carriera in Spagna. Per diversi giorni obiettivo della Roma, il terzino spagnolo lascia il Manchester City per accasarsi alla Real Sociedad. Trasferimento a titolo definitivo: il calciatore classe 2000 ha sottoscritto col suo nuovo club un contratto valido per le prossime sei stagioni.

"Sono molto emozionato e desideroso di lavorare il più duramente possibile per aiutare la squadra e il club a raggiungere gli obiettivi prefissati - ha dichiarato Sergio Gomez nel corso della prima intervista ai canali ufficiali del club -. Mi è sempre piaciuto il modo di giocare del Real e di Imanol, quindi sono molto felice di arrivare qui. Voglio continuare a maturare e progredire come giocatore. Indossare il '21' di David Silva al Manchester City è stato un privilegio per me, è un giocatore che mi è sempre piaciuto fin da quando ero piccolo e venire nella squadra in cui militava è un altro stimolo. Non potrò esserci durante il precampionato e spero di arrivare il più lontano possibile con la nazionale spagnola alle Olimpiadi, ma ho tanta voglia di iniziare con lo staff e i miei compagni".

Oltre a Gomez, ci sono altri due giocatori della Real Sociedad che si aggregheranno alla selezione olimpica spagnola: si tratta di Jon Pacheco e Beñat Turrientes.