Sergio Ramos stuzzica l'Atletico sulle polemiche arbitrali: "Sono uomini e commettono errori"

Nella lunga docuserie di Amazon Original, Sergio Ramos ha parlato anche delle accuse dell'Atletico Madrid per i favori arbitrali. "Degli arbitri ai loro tempi ho detto cose quando qualcosa non mi piaceva, ma la cosa più intelligente è stare in disparte, sono persone e possono commettere errori. Sono un difensore del VAR perché è lì per aiutarci. Gli arbitri fanno parte del nostro sport e meritano rispetto. Bisogna dare aiuto agli arbitri perché lo facciano nel miglior modo possibile "