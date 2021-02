Sheffield Utd, il proprietario conferma Wilder: "Sarebbe stato facile premere il grilletto..."

Il proprietario dello Sheffield United, il principe Abdullah, ha rivelato di aver ottenuto un permesso speciale per volare dall'Arabia Saudita in Inghilterra e rassicurare Chris Wilder, che rimarrà sulla panchina del club inglese anche in caso di retrocessione: "È quasi impossibile ottenere un'eccezione e lasciare il Paese, ma sono riuscito ad averla solo per incontrare Chris", ha detto in un'intervista esclusiva a talkSPORT. "Gli ho detto che è il nostro allenatore e che lo sarà anche se dovessimo perdere tutte le altre partite. Ovviamente gli ho detto altre cose che voglio tenere tra me e lui, e dobbiamo sederci al termine della stagione per valutare i risultati e capire dove possiamo migliorare. Ma il messaggio principale era che saremo al suo fianco, non lo avremmo licenziato perché crediamo che possa tirarci fuori dalla classifica attuale. Anche se non dovesse farlo, saremo con lui. Le azioni parlano più delle parole, non credo che nessuna squadra nella storia della Premier League abbia avuto un inizio peggiore del nostro e sarebbe stato molto facile premere il grilletto e lasciare andare Chris ... ma non l'abbiamo fatto".