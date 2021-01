Shock in Francia, muore a 30 anni Maboulou per un attacco cardiaco durante una partitella

Grave lutto in Francia. L'attaccante Christopher Maboulou è morto oggi all'età di 30 anni, pare a causa di un arresto cardiaco accusato durante una partita con gli amici.

Maboulou aveva giocato in Ligue 2 prima di giocare con il Bastia e il Nancy in particolare. Lo scorso inverno, poco prima della fine dei campionati a causa del Covid-19, Maboulou firmò per il Thonon Évian che allora militava in Regional 1 e che è stato promosso al termine del stagione.