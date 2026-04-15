Ufficiale Si chiude l'avventura canadese di Donadel: è stato esonerato dal Montreal

Si è chiusa l'avventura canadese di Marco Donadel, che è stato esonerato Montreal, club che lo aveva confermato alla guida della prima squadra lo scorso 21 ottobre. Con lui, anche i due membri dello staff Jacopo Falanga e Lorenzo Pinzauti.

Di seguito, la nota diffusa dalla società:

Luca Saputo, Direttore Senior del Reclutamento e della Metodologia Atletica del CF Montréal, ha annunciato che Marco Donadel è stato sollevato dall'incarico di primo allenatore della prima squadra. Philippe Eullaffroy assumerà la guida della squadra ad interim fino alla nomina del nuovo tecnico.

Anche gli allenatori in seconda Jacopo Falanga e Lorenzo Pinzauti non fanno più parte dell'organico".