Ufficiale Un italiano in MLS. Marco Donadel confermato allenatore del Montreal: "Legame profondo"

Il Montreal ha annunciato Marco Donadel come nuovo allenatore. L'allenatore italiano, originario di Conegliano, a 42 anni prende in mano la squadra canadese di MLS a seguito di una carriera in costante crescendo, dalle giovanili della Fiorentina, passando per collaboratore tecnico di Vanoli, rivestendo il ruolo di vice allenatore allo Spartak Mosca e di tecnico al comando dell'Ancona. Terminato un apprendistato di qualche mese, adesso è ufficialmente la nuova guida del Montreal.

"Sono felice di continuare il mio percorso come allenatore del Montréal", ha dichiarato Marco Donadel. "Ho un legame profondo e bellissimi ricordi con questa città. Prima come giocatore e ora come membro dello staff tecnico. Ringrazio il club per la fiducia che mi ha dato nel continuare a guidare la squadra". Infatti dallo scorso 24 marzo il tecnico italiano ha assunto la carica di allenatore ad interim, ottenendo la prima vittoria ai rigori nel primo turno del TELUS Canadian Championship contro il Toronto FC il 30 aprile e la sua prima vittoria in MLS contro il New York City il 10 maggio.

Nel 2023, come anticipato, il suo primo incarico da allenatore dell’Ascona, club italiano di Serie C, Donadel ha ottenuto con lode la licenza UEFA PRO nel 2021. Lui che, ai tempi da calciatore, ha contribuito in modo significativo al raggiungimento della finale della Concacaf Champions League con CF Montréal nel 2015 e della finale della Eastern Conference della MLS nel 2016.