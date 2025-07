Ufficiale Sirene di mercato rigettate, Neco Williams resta al Nottingham: annunciato il rinnovo

Neco Williams ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto con il Nottingham Forest, prolungando il suo legame con il club fino al 2029. Una mossa che testimonia la volontà della società di puntare con decisione su uno dei suoi elementi più affidabili e rappresentativi del suo organico in vista della prossima stagione in Premier League.

Arrivato dal Liverpool nell'estate del 2022, il difensore gallese ha collezionato finora 107 presenze con la maglia dei Reds di Nottingham, diventando un punto fermo nella rosa. Classe 2001, Williams ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per questo nuovo accordo: "Il club ha compiuto passi enormi negli ultimi anni e sono orgoglioso di essere parte di questo percorso. Il nostro proprietario è estremamente ambizioso e gli sono grato per la fiducia che ha dimostrato in me e nel progetto. Il futuro è davvero entusiasmante".

Parole che trovano piena sintonia con quanto dichiarato da Evangelos Marinakis, proprietario del Forest: "Il Nottingham Forest è un club per giocatori ambiziosi, che vogliono crescere con noi e contribuire a creare momenti speciali. Neco incarna perfettamente questa filosofia ed è una pedina fondamentale della nostra squadra". Il rinnovo di Williams rappresenta un altro tassello della strategia del club inglese, che punta a consolidarsi in Premier League valorizzando giovani talenti e investendo su un progetto tecnico a lungo termine.