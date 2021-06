Sissoko e il rapporto con Mourinho: "Mi sentivo come Pogba, è stato frustrante"

In un'intervista concessa a Le Parisien, il centrocampista del Tottenham Moussa Sissoko si è soffermato sul rapporto con José Mourinho nell'anno e mezzo condiviso con lo Special One negli Spurs: "Mi sentivo come Paul (Pogba, ndr). Per me è stata dura e frustrante. Quando ho giocato ho fatto bene, ma ho pagato il suo desiderio di cambiare. Non mi sono arreso e ho fatto bene, ed è per questo che oggi sono in Nazionale. Fino a dicembre ho giocato quasi ogni weekend, poi l'allenatore ha deciso di cambiare e ho giocato meno, se non in l'Europa League. Ho fatto quello che voleva. Per me è stato difficile, ma ho cercato di tenere la testa alta".