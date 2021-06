Siviglia, Castro svela: “Lopetegui ha rifiutato l’offerta vertiginosa del Tottenham”

vedi letture

Il Tottenham nelle scorse settimane avrebbe provato a portare a Londra Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, mettendo sul piatto un’offerta “vertiginosa” che però il tecnico iberico ha rispedito al mittente. A svelarlo è il presidente del club andaluso José Castro in un’intervista a Cadena SER: “Julen mi ha chiamato e mi ha detto che aveva avuto delle offerte, fra cui una vertiginosa da parte del Tottenham, ma di non averle ascoltate. Ha le idee molto chiare e mi ha spiegato di essere molto contento qui e che difficilmente in futuro lavorerà in un club migliore di questo”.