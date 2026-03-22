Siviglia, il retroscena su Bordalas: il tecnico si era proposto in estate, no del club andaluso

Al termine della scorsa stagione il nome di José Bordalás era stato accostato con insistenza al Siviglia, in un momento in cui il club andaluso stava valutando una possibile rifondazione tecnica. Le ottime annate dell’allenatore al Getafe avevano rafforzato il suo appeal, rendendolo un profilo ideale per dare solidità e identità a una squadra in cerca di rilancio sul campo e fuori. Tuttavia, alla fine, tutto si era risolto in semplici voci di mercato, senza sviluppi concreti.

A distanza di qualche mese emergono però nuovi retroscena. Secondo quanto riportato dalla Cadena SER, sarebbe stato lo stesso Bordalás a muoversi per capire eventuali margini di trattativa, informandosi tramite un intermediario sulla situazione del Siviglia. Un segnale chiaro di apertura: in caso di proposta concreta, il tecnico sarebbe stato pronto ad accettare. Dal canto loro, però, i dirigenti del club di Nervión hanno ritenuto che il suo profilo non fosse in linea con la filosofia della società, decidendo così di non approfondire il discorso.

Nel frattempo, Bordalás continua a dimostrare il proprio valore sul campo. Nonostante una rosa limitata, sta guidando il Getafe in una stagione sorprendente: dopo l’ultima vittoria sul campo dell’Espanyol, la squadra si trova attualmente a sei punti dalla zona Champions League.