Il lavoro di Glasner al Crystal Palace è terminato? Gli inglesi pensano già a Bordalas

Il Crystal Palace vive un momento di riflessione. La permanenza di Oliver Glasner in panchina appare complicata: l’allenatore austriaco, arrivato al club londinese con l’obiettivo di consolidare la squadra in Premier League, potrebbe non rinnovare il contratto al termine della stagione. Nonostante un ottimo avvio di campionato (dopo la conquista dell'FA Cup e del Community Shield), che ha confermato i londinesi come una squadra difficile da battere, ben organizzata e capace di raccogliere punti anche contro avversari di livello, la continuità non è assicurata.

Secondo quanto riportato da Cadena SER, i londinesi avrebbero individuato in José Bordalás un possibile sostituto. L’allenatore del Getafe, in scadenza a giugno, gode di grande stima grazie al lavoro svolto: ha trasformato la squadra in una realtà competitiva e temuta. Il presidente Ángel Torres ha più volte ribadito che Bordalás resterà "se lui vorrà", ma che un’eventuale offerta da un club di Premier League sarebbe irrinunciabile.

Al momento, però, non ci sono stati contatti ufficiali tra il Palace e Bordalás o il suo entourage. L’ipotesi rimane una delle opzioni sulla lista della dirigenza, insieme ad altre soluzioni ancora da valutare. Qualora si concretizzasse, Bordalas troverebbe a Selhurst Park anche Christantus Uche, sempre che venga esercitata l’opzione di acquisto sul giocatore nigeriano, ancora lontana dall’essere definitiva. Glasner, dal canto suo, non sembra particolarmente preoccupato e mantiene la concentrazione sul presente: guidare il Palace verso una stagione tranquilla e continuare il percorso di crescita iniziato quasi due anni fa.