Getafe, Bordalas annuncia: "Borja Mayoral starà fuori per due mesi, ci serve un attaccante"

Vigilia complicata in casa Getafe, che si prepara alla sfida di venerdì contro il Rayo Vallecano con una notizia pesante dall’infermeria. In conferenza stampa, l’allenatore José Bordalás ha fatto il punto sulle condizioni di Borja Mayoral, confermando l’intervento chirurgico dell’attaccante dopo settimane di problemi fisici.

Il tecnico ha spiegato come la situazione fosse ormai diventata insostenibile: “Ho parlato con lui e l’operazione è andata bene. Ora dovremo aspettare e vedere come procede per determinare i tempi di recupero; per questo tipo di infortunio di solito sono circa due mesi, anche se dipenderà da come andrà la sua riabilitazione”. Un’assenza che pesa, soprattutto in un momento delicato della stagione.

Bordalás non ha nascosto le difficoltà legate alle tante defezioni: “L’assenza di Borja è molto significativa in questa fase della stagione e si aggiunge alle altre assenze che già abbiamo. Tutto dipenderà da ciò che il club riuscirà a gestire, ma è chiaro che abbiamo bisogno di nuovi acquisti”. Parole che aprono chiaramente allo scenario di un intervento sul mercato per rinforzare il reparto offensivo.



Il focus, però, resta anche sul campo. Il primo impegno del 2026 sarà un derby acceso a Vallecas, come sottolineato dallo stesso Bordalás: “Un derby è sempre intenso e combattuto, e sarà una partita dura. Il Rayo è una squadra dinamica, molto veloce e fisicamente forte, il che rende la partita doppiamente difficile. Dobbiamo dare il massimo”.