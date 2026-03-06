Rafa Mir accusato di violenza sessuale, chiesti 10 anni di reclusione. Coinvolto anche Jara

La giustizia spagnola torna a occuparsi del caso Rafa Mir. Il pubblico ministero ha chiesto una condanna superiore ai dieci anni di carcere per l’attaccante spagnolo, oggi in prestito all’Elche, accusato di violenza sessuale per fatti risalenti al settembre 2024, quando vestiva la maglia del Valencia.

Secondo l’accusa, il calciatore avrebbe aggredito sessualmente una giovane donna di 21 anni nella propria abitazione dopo una partita di campionato. La procura contesta una penetrazione digitale avvenuta senza consenso e ha richiesto nove anni di reclusione per reato sessuale, oltre a ulteriori 18 mesi per aggressione fisica e danni morali. Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, l’episodio si sarebbe verificato in due momenti distinti della stessa serata. La presunta vittima sarebbe stata aggredita prima nella piscina della casa del giocatore e successivamente nel bagno dell’abitazione. Dopo i fatti denunciati, la donna avrebbe riportato un ematoma al braccio destro e un disturbo dell’adattamento caratterizzato da ansia e stato depressivo.

La procura ha inoltre chiesto misure restrittive nei confronti del calciatore: il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla presunta vittima per 13 anni, sette anni di libertà vigilata e l’interdizione dal lavorare con minori per lo stesso periodo. È stata inoltre richiesta un’indennità di 64 mila euro per danni fisici e morali.

Nel procedimento compare anche il portiere cileno Pablo Jara, accusato di aver molestato un’altra donna durante la stessa serata. Per lui la procura ha chiesto tre anni di carcere, oltre a una multa e al risarcimento economico per la vittima. Il caso arriva mentre Mir è già finito al centro di un’altra polemica in Liga, dopo le accuse di presunti insulti razzisti rivolti al difensore dell’Espanyol Omar El Hilali.