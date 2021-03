Slavia Praga-Rangers 1-1, le pagelle: Stanciu da applausi, McGregor 39 anni e non sentirli

vedi letture

SLAVIA PRAGA-RANGERS 1-1

Marcatori: 6’ Stanciu (S), 36’ Helander (R)

SLAVIA PRAGA-RANGERS

Kolar 6 – Sbaglia completamente il tempo dell’uscita in occasione del pareggio lasciando la porta incustodita. Si riscatta parzialmente col bel riflesso sulla girata di Kent.

Bah 6,5 – Acquistato a gennaio il danese è diventato subito un punto fermo della squadra ed è facile capire perché. Non fa mai mancare la spinta sulla destra.

Kudela 6,5 – Concentrato e pulito negli interventi. Rimedia a un pasticcio dei compagni tenendo gli occhi fissi sul pallone prima di andare a chiudere in tackle.

Zima 6,5 – Sicuro di sé in marcatura e minaccia costante sui calci piazzati. McGregor gli nega la gioa del gol. Salterà per squalifica il retour match.

Boril 6 – Il capitano gioca una partita di grande sostanza blindando la fascia sinistra e cercando pure la conclusione in porta ma con il piede sbagliato.

Holes 6 – Preferito a Hromada per ricoprire il ruolo di schermo davanti alla difesa. Alza sempre la pressione in fase di non possesso.

Sima 6 – Primo tempo a sinistra, secondo a destra. Falcata elegante in progressione ma con i mezzi che si ritrova potrebbe fare di più.

Stanciu 7 – Ispirato, come nelle serate migliori. Sblocca il risultato con una perla, sfiora il raddoppio in fotocopia. Esce tra gli applausi dei (pochi) fortunati presenti. (76’ Lingr sv)

Provod 6,5 – Un po’centrale di centrocampo e un po’ trequartista. Scambia spesso la posizione con Stanciu, allungando la squadra con i suoi strappi.

Olayinka 6,5 - 45’ di grande sacrificio, parte largo dalla sinistra accentrandosi per andare a chiudere l’azione. Confeziona l’assist per il gol. (46’ Masopust 6 – Buon impatto, si spende anche nel lavoro in copertura).

Kuchta 5,5 – Si muove molto cercando di dare profondità ma è poco assistito dai compagni e non riesce mai a rendersi pericoloso. (72’ Dorley sv)

RANGERS

McGregor 7 – Non può fare granchè sul gran gol di Stanciu. Attento nelle uscite alte e sul calcio di punizione di Provod, salva il risultato con un balzo felino. 39 anni e non sentirli.

Patterson 5,5 – A lui spetta il compito di non far rimpiangere il grande assente Tavernier. Lascia a desiderare dietro, meglio quando si propone in avanti.

Goldson 6 – Rude nei contrasti, usa le sue armi migliori per vincere i duelli personali. Gli capita sulla testa la palla del raddoppio, poteva sfruttarla meglio.

Helander 6,5 – Di testa le prende tutte lui e quando si sgancia in avanti fa male. Segna un gol pesante come un macigno ai fini della qualificazione.

Barisic 5 – Prende un cartellino giallo dopo mezz’ora che lo condiziona per il prosieguo del match. Manca di lucidità nell’ultimo passaggio.

Kamara 6,5 – Bravo nel lavoro di interdizione e nel dare equilibrio alla squadra senza strafare ma scegliendo ogni volta la soluzione più giusta. (89’ Zungu sv)

Davis 6 – Non è la sua recita migliore, ma sa tenere il palcoscenico con personalità. 300 presenze in Premier League non si fanno per caso.

Aribo 6,5 – Contributo discreto sul piano della corsa e dell’intensità. Peccato per la troppa frenesia al momento di concludere. (81’ Roofe sv)

Hagi 6,5 – Una sola giocata vera, ma di qualità quando trasforma un pallone che sembrava perso in un assist perfetto per Helander. (62’ Arfield 6 – Cerca di rendersi utile alla causa lottando col fisico su tutti i palloni).

Morelos 5 – Qualche sponda e poco altro. Più impegnato a inveire con i compagni e a protestare con l’arbitro che a far vedere ciò di cui è capace.

Kent 6 – Niente di trascendentale, però corre fino all’ultimo secondo e dimostra di avere una buona gamba nelle ripartenze.