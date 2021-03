Slovacchia, Skriniar deluso nonostante il gol: "Abbiamo dormito per tutto il primo tempo"

La gioia per il primo gol con la maglia della Nazionale slovacca non è sufficiente per placare la delusione di Milan Skriniar dopo il pareggio ottenuto oggi in rimonta contro Malta. Ai microfoni di Rtvs, il difensore dell'Inter non fa nulla per nascondere l'amarezza per il risultato: "Dobbiamo metterci in testa che non possiamo giocare così. Abbiamo dormito per tutto il primo tempo ed è difficile recuperare due gol di svantaggio con ogni avversario. Pareggiare con Malta a casa è triste e non voglio usare parole più esplicite. Dobbiamo tutti impegnarci di più", le parole riprese da Fcinternews.it.