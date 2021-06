Sneijder: "Onana all'Arsenal? Spero di no. Lo vedo a Barcellona o Real Madrid"

vedi letture

Quale futuro per Andre Onana? Il portiere dell'Ajax, al momento squalificato per doping, tornerà in campo solo in novembre. Il suo contratto con i lancieri scadrà nel 2022, motivo per cui una sua cessione in questa finestra di mercato è molto probabile. Del suo futuro ha parlato, ai microfoni di Voetbal International, anche l'ex Inter Wesley Sneijder: "Onana spero che se ne vada, è un grande portiere. Preferirei non vederlo all'Arsenal: è un club fantastico, ma negli ultimi anni è crollato. Preferisco vederlo giocare nel Real Madrid o nel Barcellona, lo vedo lì".