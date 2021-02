Solo Aduriz meglio di Dabbur in Europa League: per il bomber israeliano 23 gol dall'esordio

Munas Dabbur raggiunge quota 23 gol in Europa League. Da quando ha debuttato in questa competizione nel settembre 2011, il centravanti dell'Hoffenheim è diventato a suon di reti il secondo miglior marcatore di questa competizione. Solo Aritz Aduriz, ex Athletic Club, ha segnato infatti più centri di lui (26).

L'ex Siviglia anche questa sera ha segnato non a caso due reti nel 3-3 sul campo del Molde.



23 - @tsghoffenheimEN's Munas #Dabbur have scored 23 goals in @EuropaLeague - since he made his debut in September 2011 only Aritz Aduriz scored more goals in this competiton (26). Goalgetter. #MFKTSG #UEL pic.twitter.com/EtMJ0VS03G

— OptaFranz (@OptaFranz) February 18, 2021