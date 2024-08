Ufficiale Solvet prolunga con il Reims: annunciato il rinnovo con i biancorossi per tre stagioni

"Lo Stade de Reims è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Anddrys Solvet per tre stagioni. Originario della Guadalupa, Anddrys - si legge sul comunicato ufficiale in merito al rinnovo - è arrivato allo Stade de Reims nel 2022, all'età di 15 anni, dopo aver giocato nell'AS Nénuphars e nello Stade Lamentinois. Si impone subito come elemento chiave del girone U19, sia in campionato che in Coppa Gambardella dove nella scorsa stagione ha segnato due gol e tre assist.

Il suo talento e la rapida progressione gli hanno permesso di debuttare in Pro 2 sotto la direzione di Franck Chalençon, con due presenze al suo attivo. Si fa notare anche a livello nazionale, Anddrys ha scoperto la squadra francese poco dopo il suo arrivo in Champagne e ora conta otto selezioni per la squadra francese U16. Eccentrico, veloce e tecnico, il 17enne fa molte differenze grazie al suo stile di gioco"

Mathieu Lacour, direttore generale dello Stade de Reims

"Questo prolungamento è un passo logico, dopo due stagioni all'interno della nostra Accademia. Anddrys è un giovane giocatore talentuoso, impegnato e professionale, che continuerà a prosperare sotto i nostri colori".