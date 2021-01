Southampton-Liverpool 1-0, le pagelle: Ings leader. Disastro Reds, si salva solo Henderson

SOUTHAMPTON-LIVERPOOL 1-0

Marcatori: 2’ Ings (S)

SOUTHAMPTON

Forster 6,5 – Torna a difendere i pali dopo tanto tempo e non paga la ruggine accumulata in panchina. Attento tra i pali e nelle uscite.

Walker-Peters 7– Scaricato dal Tottenham, è diventato uno dei terzini più affidabili della Premier League. Se ne rende conto anche Manè.

Bednarek 7 – Allontana tutto quello che transita dalle sue parti. Giganteggia al centro della difesa, senza sbagliare un solo intervento.

Stephens 7 – Insieme al compagno di reparto tira su un muro invalicabile per i Reds. Grande salvataggio in scivolata su Manè.

Bertrand 7 – Occhi negli occhi con un rivale temibile come Alexander-Arnold, accettando la sfida in velocità senza timori reverenziali.

Djenepo 6 – Gioca una buona mezz’ora, andando anche alla conclusione prima di arrendersi per un problema muscolare. (32’ Tella 6 – Entra a freddo e non ne risente, va vicino al 2-0 mandando a vuoto Fabinho. Cala nella ripresa).

Ward-Prowse 7 – Calcia la punizione del vantaggio, mettendo Ings davanti al portiere. Lucido nella gestione del possesso.

Diallo 6,5 – Prezioso soprattutto nella fase di non possesso. Contribuisce alla difesa del vantaggio con una chiusura provvidenziale in tackle su Manè.

Armstrong 7– Ingaggia un duello senza esclusione di colpi con il connazionale Robertson. Ne esce vincitore.

Ings 7,5 – Decide la partita scavalcando Alisson con un delizioso pallonetto. Non è soltanto un magnifico realizzatore, fa giocare bene la squadra trascinandola verso l'impresa. (79’ N’Lundulu 6 – Protegge il pallone col fisico, facendo a sportellate con gli avversari).

Walcott 6,5 – Si muove sul filo del fuorigioco per sfruttare la sua velocità. Conquista tanti falli con esperienza. (82’ Valery 6,5 – Pochi minuti gli sono sufficienti per sfiorare la rete del raddoppio).

LIVERPOOL

Alisson 5 – Ings si inventa un gran gol ma il portiere brasiliano non è così reattivo. Nel finale esce a vuoto, venendo salvato da Henderson.

Alexander-Arnold 4,5 – Comincia la partita con un buco terribile che spalanca la strada a Ings. Non si riprenderà più. (79’ Milner sv)

Henderson 6 – Senza difensori di ruolo Klopp lo inventa centrale. Il capitano è l’unico a salvarsi, evitando due volte il raddoppio.

Fabinho 5 – Quello di centrale non è il suo mestiere e lo si è capito. Va in sofferenza quando viene puntato in velocità.

Robertson 5 – Spinge tanto sulla sinistra, ma senza combinare niente di buono. Tanti palloni buttati in mezzo con scarsi risultati.

Oxlade-Chamberlain 5 – Nè carne, né pesce, passeggia per il campo venendo sostituito dopo nemmeno un’ora di gioco. (56’ Shaqiri 5,5 – Klopp lo spende come primo cambio sperando in una scossa che non arriva).

Thiago 4,5 – Al rientro da titolare ci si attendeva ben altro. Nervoso, si fa subito ammonire. Gioca col freno a tirato, senza cambiare mai passo.

Wijnaldum 5,5 – Prova a mettere ordine in un centrocampo in evidente crisi d’identità. Ci riesce soltanto in parte.

Salah 4,5 – Sembra il cugino scarso del fuoriclasse egiziano che terrorizzava le difese della Premier e non solo. Spreca una buona occasione di testa.

Firmino 5 – Nel primo tempo si fa notare solo per un tacco fin troppo lezioso. Leggermente meglio nella ripresa ma comunque al di sotto della sufficienza.

Manè 5,5 – Dei tre davanti è quello che prova con maggior convinzione a cambiare le cose. Recapita sulla testa di Salah un bel pallone.