Ufficiale Southampton, si punta ancora su McCarthy: il portiere prolunga per altre due stagioni

Alex McCarthy e il Southampton. Il portiere ha prolungato con i Saints per altri due anni, di seguito il comunicato ufficiale: "Il Southampton Football Club è lieto di annunciare che Alex McCarthy ha firmato un nuovo contratto biennale con St Mary's. Parte fondamentale della promozione del club in Premier League attraverso gli spareggi di campionato della scorsa stagione, il nuovo contratto del 34enne lo vedrà raggiungere un decennio sulla costa meridionale.

Da quando è entrato nello Staplewood Campus all'inizio della stagione 2016/17, McCarthy ha collezionato 147 presenze per il club in un periodo che dura da otto anni. In quel periodo, l'esperto portiere ha collezionato 124 presenze in Premier League, ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore inglese e ha mantenuto la porta inviolata in due occasioni durante la vittoriosa campagna dei play-off del campionato 2023/24, inclusa una nella finale a Wembley".