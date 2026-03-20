Spagna, De La Fuente sulla Finalissima: "Il tango si balla in due: noi volevamo giocare"

A causa della guerra, dopo lunghe discussioni tra la Uefa, le autorità organizzatrici del Qatar e le federazioni argentina e spagnola, alcuni giorni fa è stato annunciato che la Finalissima non si sarebbe giocata. Il trofeo si sarebbe dovuto disputare fra la Spagna, squadra vincitrice degli Europei 2024, e l'Argentina, campionessa della Coppa America 2024.

Il commissario tecnico della Spagna, Luis De La Fuente, ha parlato della questione in conferenza stampa: "Sapete tutti che la mia intenzione era quella di giocare la Finalissima. L'ho sempre detto. Giocare contro l'Argentina, vincere un titolo... Sia io che la RFEF eravamo pronti per questa partita. Voglio ringraziare la Federazione per aver cercato di far sì che accadesse, sia la partita contro l'Argentina che le due che giocheremo ora".

Una versione differente da quella arrivata dal Sudamerica. De La Fuente però è rimasto fermo sulla sua posizione ed in merito ha poi aggiunto: "Per ballare il tango ci vogliono due persone, e noi volevamo giocare. L'ho sempre detto. Ho detto che volevamo giocare. Tutto era pianificato per giocare a Doha. Abbiamo cambiato un po' i piani, ma non molto. Ma volevamo giocare a Doha, a Buenos Aires...". Caso chiuso? Per ora sì, in attesa di altre risposte dall'Argentina.