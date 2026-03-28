"Il nostro 'killer' è Oyarzabal": l'elogio di De la Fuente all'attaccante della Real Sociedad

"Quando la gente dice che ci manca un ‘killer’... Siamo incredibilmente fortunati, e non solo con Mikel . Facciamo fatica ad apprezzare quello che abbiamo. Oyarzabal è un giocatore di livello mondiale": non usa giri di parole il ct della Spagna Luis De la Fuente riguardo a Mikel Oyarzabal, mattatore con una doppietta nella recente amichevole contro la Serbia vinta per 3-0.

"Capisce molto bene il calcio, interpreta benissimo cosa deve fare in ogni posizione, anche in situazioni molto difficili, soprattutto nell'aspetto creativo; ha un'innata capacità di giocare tra le linee, fa degli ottimi inserimenti", prosegue il mister parlando sempre del giocatore della Real Sociedad.

I numeri recenti di Oyarzabal in Nazionale

La fiducia data da De la Fuente a Oyarzabal è stata ampiamente ripagata. Nell'ultimo anno, eccezion fatta per il 2-2 contro l'Olanda valido per l'andata dei quarti di finale di Nations League, l'attaccante è sempre stato decisivo per finalizzare la manovra offensiva. Nelle successive 9 partite tra Nations League e qualificazioni ai Mondiali, infatti, ha messo a segno 9 gol. Quando non è riuscito a timbrare il tabellino, ha comunque messo a referto degli assist (2 contro la Francia, nella semifinale di Nations League, e 4 nelle due partite di qualificazioni per i Mondiali contro Turchia e Georgia). Bottino di tutto rispetto, a cui ha dato continuità con la recente doppietta alla Serbia in amichevole.