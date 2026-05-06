Spagna, De La Fuente sibillino su Carvajal: "Se lo dovessi escludere penso che capirebbe"

Questa mattina è andata in scena a Madrid la presentazione del libro del commissario tecnico della Spagna Luis De La Fuente, dal titolo 'La vida se entrena cada dia' ('La vita si allena ogni giorno', ndr). Si tratta di una retrospettiva della sua carriera sportiva, dall'addio al calcio fino alla vigilia del Mondiale che vede la Roja come una delle massime favorite per la vittoria finale.

E tra i tanti temi toccati nel corso del suo intervento, De La Fuente ha parlato anche dei alcuni singoli, iniziando da Lamine Yamal e Nico Williams: "Sono due ragazzi importantissimi per noi e spero che guariranno. Sono convinto che arriveranno in forma all'appuntamento". Poi su Carvajal ha aggiunto: "È un vero capitano. Speriamo che si riprenda presto. Ho parlato con lui ieri e non è niente di grave. Ma ha bisogno di tempo per dimostrare il suo vero potenziale. Vedremo se riuscirà a provarlo e se gli verrà data l'opportunità. Proprio come l'ho portato in nazionale, capirà se dovessi prendere la decisione opposta. Spero che si riprenda e torni al suo meglio, perché ne saremmo tutti felici"

De La Fuente ha infine parlato anche della difficoltà di escludere Sergio Ramos: "Le decisioni più difficili sono quelle personali. Sono molto tranquillo e mi sento molto giusto nei confronti di chi se ne va. È impossibile fare quello che facciamo senza l'unità che ci unisce. Tutto si basa sul bene comune. C'è qualcosa che trascende il mero rapporto professionale e sanno che quando prendo una decisione, sarò lo stesso Luis de la Fuente di 10 o 15 anni fa".