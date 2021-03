Spagna, ricorso contro la squalifica di Mingueza. Frecciata a Rovella: "Non vale la pena barare"

vedi letture

A Luis de la Fuente e alla Federcalcio spagnola non è andata giù l'espulsione di Oscar Mingueza, il difensore del Barcellona punito dopo la "sceneggiata" dell'azzurrino Rovella. La Spagna ha presentato ricorso, come ha dichiarato lo stesso CT: "Abbiamo presentato il ricorso e stiamo aspettando la risposta. Voglio essere ottimista, queste deve essere una lezione per i giovani giocatori. È importante chiarire che nel calcio non vale la pena barare. Óscar è calmo, gli abbiamo dato tutto il sostegno del mondo. Se domani non potremo contare su di lui, dovremo valutare altre alternative. Speriamo che si faccia giustizia".