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Lo Sporting annuncia già il suo quarto acquisto: arriva un ex Inter, clausola da 80 milioni

Lo Sporting annuncia già il suo quarto acquisto: arriva un ex Inter, clausola da 80 milioniTUTTOmercatoWEB
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Michele Pavese
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Michele Pavese
ieri alle 23:04Calcio estero

Lo Sporting CP continua a investire sui giovani talenti e ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista danese Silas Andersen. Il 21enne arriva dagli svedesi dell’Häcken e ha firmato un contratto fino al 2031, con una clausola rescissoria fissata a 80 milioni di euro. È il quarto acquisto già annunciato dopo Rodrigo Zalazar, Pedro Lima e Issa Doumbia.

Cresciuto nei vivai del Copenhagen e dell'Inter (con cui ha giocato nella formazione Primavera e in Youth League), Andersen ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con l’Utrecht, nei Paesi Bassi, prima di trasferirsi in Svezia, dove ha indossato la maglia dell’Häcken nelle ultime due stagioni. Punto fermo delle selezioni giovanili danesi, ha rappresentato il suo Paese in tutte le categorie dall’Under 16 all’Under 21.

Nelle sue prime dichiarazioni da giocatore dello Sporting, il centrocampista non ha nascosto l’entusiasmo per la nuova avventura: "È fantastico essere qui. Lisbona è una città splendida e ho già visitato l’Academia Cristiano Ronaldo, che mi ha fatto un’impressione eccellente". Andersen ha spiegato di aver scelto il club portoghese perché lo considera il contesto ideale per continuare a crescere: "Lo Sporting disputa ogni anno le competizioni europee ed è nuovamente qualificato per la Champions League. Per un giovane calciatore è un’opportunità straordinaria".

Parlando delle sue caratteristiche tecniche, il danese si è definito un centrocampista dinamico: "Mi piace correre con il pallone, essere pericoloso anche sui calci piazzati e aiutare la squadra a giocare in avanti". Non sono mancati i riferimenti ai connazionali che hanno lasciato il segno ad Alvalade, come Peter Schmeichel, Morten Hjulmand e Conrad Harder: "Sono nomi importanti e voglio dimostrare di essere all’altezza della loro eredità". Infine, un messaggio ai tifosi biancoverdi: "Darò tutto per questo club. Voglio conquistare i sostenitori con il lavoro e l’impegno, poi la qualità arriverà di conseguenza".

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