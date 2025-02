Ufficiale Sporting, dall'EC Bahia ingaggiato Biel: contratto fino al 2029 e clausola da 80 milioni

Nuovo acquisto per lo Sporting Lisbona. Il club biancoverde ha reso noto l'ingaggio di Biel dall'EC Bahia. L'esterno approda nella massima divisione calcistica portoghese a titolo definitivo firmando un contratto fino al 2029 con una clausola risolutiva di 80 milioni di euro.

Questa la nota ufficiale della società: "Gabriel Teixeira Aragão, meglio conosciuto nel mondo del calcio come Biel, è il secondo acquisto della prima squadra dello Sporting Clube de Portugal in questa sessione di calciomercato invernale. Il giovane esterno ha firmato con i Leoni un contratto fino al 2029 con una clausola rescissoria fissata a 80 milioni di euro. A 23 anni e con la maglia dello Sporting CP, si prepara alla sua prima avventura nell'élite del calcio europeo, un cambiamento che era 'impossibile non accettare'".

"È stato molto facile - ha detto il giocatore ai microfoni dei canali ufficiali della società lusitana -. È molto positivo per la mia carriera, è un grande club in Europa e sono molto felice di avere l'opportunità di essere qui. Prometto di dare il massimo, di lavorare sodo e di aiutare lo Sporting che è la cosa importante. Il numero 30? Un numero scelto su richiesta dei miei fratelli ma sono molto felice di indossare questa maglia".