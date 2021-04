Stagione finita per Tosun. Brutto infortunio al ginocchio, l'Italia perde un avversario all'Europeo

Stagione finita per Cenk Tosun. L'attaccante del Besiktas resterà fuori per almeno sei mesi dopo il gravissimo infortunio al ginocchio rimediato ieri, nella sfida vinta 4-2 contro l'Erzurum. Tosun, autore di 18 gol in 45 partite con la Nazionale, non ci sarà dunque all'Europeo, dove la Turchia è inserita nel girone di Italia, Galles e Svizzera. Il calciatore di proprietà dell'Everton è uscito dal campo in barella e con l'ossigeno.