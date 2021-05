Stallo per il rinnovo di Mbappé, il PSG si guarda intorno: Salah è la prima scelta di Leonardo

Le trattative per il rinnovo di Kylian Mbappé proseguono ma il Paris Saint-Germain sta cominciando a pensare al sostituto del fuoriclasse francese, qualora diventi inevitabile una sua cessione in estate. Secondo Le Parisien, l'obiettivo principale del club francese è Mohamed Salah, attaccante egiziano del Liverpool che in passato era nel mirino del Real Madrid (dove potrebbe finire proprio Mbappé) e che sta incontrando le stesse difficoltà nelle trattative per il rinnovo con i Reds.