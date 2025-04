Ufficiale Standard Liegi, l'australiano O'Neill vola in MLS: ha firmato un triennale col New York City

Il centrocampista Aiden O’Neill saluta in anticipo, sulla fine della stagione in Belgio, lo Standard Liegi (dove ha collezionato 29 presenze in questa stagione) e vola in MLS per vestire la maglia del New York City FC. Si tratta dell’ultimo colpo di mercato del club statunitense – dove il mercato si è chiuso il 23 aprile – come sottolineato nel comunicato ufficiale apparso sui canali della società.

O’Neill, che aveva già giocato in una società del City Football Group come il Melburne City FC, ha firmato un accordo fino al 2028 con il club di Major League Soccer.

“Sono estremamente entusiasta di unirmi al New York City e di tornare a far parte del CFG per questo nuovo capitolo della mia carriera. - ha spiegato il nazionale australiano ai canali ufficiali -Questo è un club ambizioso che rappresenta una delle città più importanti del mondo e non vedo l'ora di lasciare il segno. Mi descriverei come un centrocampista instancabile, box-to-box, che punta tutto sul collettivo, sempre pronto a dare il massimo dentro e fuori dal campo. Ho sentito cose incredibili sull'organizzazione e sulla città e non vedo l'ora di iniziare e incontrare tutti. Non vedo l'ora di giocare di fronte all'appassionata tifoseria del New York City e di dare loro un motivo per tifare mentre competiamo per i trofei".