Stasera Barcellona-PSG, i precedenti: blaugrana mai sconfitti in casa, gioia PSG solo nel 1995

Sono ben undici i precedenti in Coppa dei Campioni/Champions League tra Paris Saint-Germain e Barcellona. Oltre all'indimenticabile doppio confronto della stagione 2016/17, in cui i catalani rimontarono il 4-0 dell'andata con un clamoroso 6-1 al Camp Nou, le due squadre si sono affrontate in altre tre occasioni ai quarti di finale (2014/15, 2012/13 e 1994/95) e una nella fase a gironi, nella stagione 2014/15. Il bilancio vede tre qualificazioni dei blaugrana e solo una dei francesi, nel 1995. Sono 5 le vittorie del Barcellona, compresa quella nell'amichevole disputata nel 2012, 3 i pareggi e 3 i successi dei transalpini, ma nessuno conquistato in Catalogna.