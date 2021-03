Stasera il Derbi de la Comunitat Valencia-Villarreal, Angulo vs Font: "Vincere, non importa come"

Miguel Ángel Angulo ed Hector Font presentano il "Derbi de la Comunitat valenciana", in programma questa sera al Mestalla alle ore 21, tra Valencia e Villarreal. Ex attaccante di entrambe le squadre il primo ed ex centrocampista del Sottomarino Giallo il secondo, i due calciatori sono intervenuti durante uno speciale evento de LaLiga in vista dei tanti e importanti derby di marzo nel massimo campionato spagnolo. Queste le loro dichiarazioni:

Hector Font, canterano ed ex giocatore del Villarreal: "Questo derby è sempre più importante, anno dopo anno, e si vive quindi con una passione e un'attesa ogni volta maggiore. Personalmente ho solo bei ricordi delle sfide col Valencia e, più in generale, della mia esperienza al Villarreal. Ho avuto la fortuna di debuttare ad appena 18 anni e di giocare tantissime partite col Sottomarino Giallo. Il favorito stasera? Non ci sono favoriti nei derby, la classifica non conta perché una partita così porta con sé tante motivazioni extra. Se devo sbilanciarmi, vedo però più avvantaggiato il Villarreal. Il Valencia gioca in casa e deve vincere per forza, mentre la squadra di Emery è in una posizione più tranquilla in graduatoria e può quindi sorprendere i suoi avversari con meno pressione".

Miguel Ángel Angulo, ex attaccante del Villarreal e del Valencia, oggi allenatore nelle giovanili dei pipistrelli: "Innanzitutto per me è stato un vero orgoglio giocare nel Villarreal e accumulare esperienza importante in vista del mio ritorno al Valencia. Il Sottomarino Giallo è cresciuto tantissimo rispetto a quando c'ero io e oggi è uno dei club più importanti di Spagna, anche a livello internazionale. Queste sono le partite che un giocatore, così come la tifoseria, aspetta tutto l'anno. Non si fanno calcoli o pronostici: il derby va vinto, sempre e comunque. Se giochi nel Valencia, Levante e Villarreal diventano quindi gli avversari che non vedi l'ora di affrontare e di battere".