Stasera la finale del Mondiale per Club, il pres. del Tigres: "Col Bayern Monaco per vincere"

A pochi minuti dal fischio d’inizio della finale del Mondiale per Club, il presidente del Tigres Alejandro Rodriguez Michielsen ha parlato così ai microfoni del portale Minuti di Recupero: "Sicuramente è un giorno storico per i nostri tifosi. Poi, rientrando a Monterrey, avremo subito la partita successiva e un campionato da finire, ma di sicuro quella di stasera è una partita molto importante per i nostri tifosi, dal momento che abbiamo la possibilità di fare la storia e rappresentarli in questo grande palcoscenico che è la finale del Mondiale per Club".

Affronterete una corazzata come il Bayern Monaco.

"ll Bayern è una grandissima squadra, un club storico, epico oserei dire. Abbiamo bisogno della partita perfetta, speriamo di trovarla. Il Tigres ha uno stile di gioco e non lo cambierà neanche al cospetto del Bayern, anche se ovviamente ci troveremo di fronte una squadra che non solo è la più forte d’Europa, ma che può contare su dei calciatori che con le rispettive nazionali primeggiano anche a livello mondiale".

Avete due ex “italiani” in squadra, come Salcedo (ex Fiorentina) e Nico Lopez (ex Roma, Udinese e Verona). A quando un giocatore italiano nel Tigres?

"Nel nostro organico abbiamo diversi giocatori con esperienza europea e guardiamo sempre con attenzione alle occasioni che il mercato ci offre oltreoceano. Speriamo, magari un giorno avremo tra le nostre fila anche un italiano, perché no…".