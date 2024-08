Ufficiale Stasera Leicester-Tottenham, le Foxes annunciano l'arrivo di Skipp dagli Spurs

vedi letture

A poche ore dalla sfida tra Leicester e Tottenham, si concretizza l'affare tra le le Foxes e gli Spurs: Oliver Skipp, 23enne centrocampista inglese, ha firmato un contratto di cinque anni con la squadra neopromossa. Il costo del trasferimento ammonta a 23,5 milioni più altri 5,8 di bonus.

Il giocatore lascia il club in cui è cresciuto e firma un contratto di 5 stagioni e ovviamente sarà presente alla partita contro la sua ex squadra al King Power Stadium, ma esordirà solo la prossima settimana contro il Fulham. Skipp ha detto: "Sono davvero emozionato. Ho la sensazione che sia un buon gruppo di persone e un buon gruppo di giocatori. Ho parlato con diverse persone e mi hanno trasmesso una sensazione di calore e di entusiasmo. Come giocatore, quando senti quell'entusiasmo è importante. Anche lo staff mi conosce: ho già lavorato con Steve Cooper e abbiamo un buon rapporto e sono ansioso di continuare e mostrare cosa so fare".