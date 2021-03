Stati Uniti-Giamaica, formazioni ufficiali: il romanista Reynolds parte dalla panchina

Di seguito le formazioni di Stati Uniti-Giamaica, amichevole internazionale che si gioca in Austria. L'unico italiano, Reynolds, è in panchina mentre non è fra i convocati McKennie:

STATI UNITI (4-3-3): Steffen; Cannon, Brooks, Long, Dest; Acosta, Musah, Lletget; Reyna, Sargent, Pulisic. All. Berhalter.

GIAMAICA (4-2-3-1): White; Mariappa, Moore, Pinnock, Bell; Hector, Isaacs; Gray, Palmer, Lowe; Morris. All. Whitmore.