Stella Rossa, il ds Mrkela: “Falco ha giocato benissimo in A. Speriamo si ripeta qui"

Il direttore sportivo della Stella Rossa Mitar Mrkela ha parlato dell’arrivo di Filippo Falco dal Lecce in conferenza stampa: “Si tratta di un giocatore che può giocare in tutte le posizioni dietro una prima punta, è estremamente tecnico, esperto, bravo negli uno contro uno e credo si tratti di un grande rinforzo per la nostra squadra. Lo scorso anno ha disputato un’ottima stagione in Serie A e vorrei che si ripetesse con noi nei prossimi mesi. Siamo soddisfatti dell’attuale rosa e a meno che non arrivino offerte irrinunciabili non cederemo nessuno”.