Stephanie Frappart nella storia: è la prima donna ad arbitrare nelle qualificazioni mondiali

Stéphanie Frappart "l'ha fatto di nuovo". La 37enne francese, già salita agli onori delle cronache per essere stata la prima donna ad arbitrare una partita di Ligue1, oltre al match di Supercoppa UEFA tra Liverpool e Chelsea e la sfida di Champions League tra Juventus e Dinamo Kiev, è diventata la prima donna a dirigere una partita di qualificazione ai Mondiali, quella tra Olanda e Lettonia, vinta per 2-0 dalla formazione di Frank de Boer.

Stéphanie Frappart. The first female match official to take charge of a men’s FIFA #WCQ. 🎉🙌#WorldCup ׀ #NEDLAT pic.twitter.com/wFmQwOXURp

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) March 27, 2021