Ufficiale Stoccarda, ecco Rieder: il nazionale svizzero arriva in prestito dal Rennes

Fabian Rieder lascia il Rennes e si trasferisce in Germania. Il centrocampista svizzero viene ceduto in prestito allo Stoccarda per una stagione. A darne l'annuncio è il club tedesco stesso con un comunicato ufficiale: "Benvenuto al VfB, Fabian! Il giocatore della nazionale svizzera Fabian Rieder passa al VfB in prestito dallo Stade Rennes per un anno".

Queste le prime parole di Riedes: “Lo Stoccarda è un club incredibile con grandi tifosi. Non vedo davvero l'ora di giocare davanti a questo pubblico. Al VfB voglio portare la mia qualità e la mia esperienza e aiutare la squadra ad affrontare le sfide che verranno", aggiunge il 22enne svizzero, sotto contratto con il Rennes fino a giugno 2027.