Ufficiale Stoccarda, Hoeness rinnova: "Dal rischio retrocessione alla Champions: giusto continuare"

Lo Stoccarda rinnova il contratto del tecnico Sebastian Hoeness fino al 30 giugno 2028, così come quello del suo vice David Krecidlo. Il club tedesco quest'anno ha partecipato alla Champions League uscendo al primo turno essendo arrivato al 26esimo posto con 10 punti raccolti, mentre in Bundesliga occupa attualmente il 10° posto.

Questo il comunicato del club: "Sebastian Hoeness è l'allenatore capo dello Stoccarda da quasi due anni, avendo preso le redini nell'aprile 2023 con la squadra al 18° posto in Bundesliga. Ha guidato la squadra verso la salvezza quell'anno tramite i play-off per la retrocessione prima di guidarla al secondo posto la stagione successiva, guadagnandosi così un posto in UEFA Champions League.

Sotto la guida di Hoeness e del suo staff tecnico, diversi giocatori sono diventati giocatori della nazionale maggiore; attualmente, infatti, nell'ultima squadra tedesca ci sono più giocatori dello Stoccarda (cinque) che di qualsiasi altro club. Dopo il prolungamento del suo contratto dello scorso anno, che ha prolungato la sua permanenza a Stoccarda fino al 2027, Hoeness ha ora concordato un nuovo accordo fino al 30 giugno 2028.

Anche il suo assistente David Krecidlo ha firmato un'estensione fino al 30 giugno 2028, essendo arrivato al club con Hoeneß. Oltre ai suoi doveri di allenatore, Krecidlo è attualmente impegnato a ottenere il suo badge da allenatore professionista con la Federazione calcistica tedesca (DFB)".

Le parole di Hoeness dopo la firma

Lo stesso Sebastian Hoeness ha parlato ai canali ufficiali del club: "Sono molto contento dell'estensione del contratto perché sono convinto che possiamo ancora ottenere molto insieme. Quando sono entrato nello Stoccarda quasi due anni fa, eravamo in una situazione difficile con la squadra al 18° posto in classifica. Tuttavia, mi è sembrata la mossa giusta. E mi sembra altrettanto giusto ora estendere il mio contratto.

Il rapporto di lavoro con le persone a livello dirigenziale, tra cui Alex Wehrle, Fabian Wohlgemuth e Christian Gentner, è stato molto basato sulla fiducia sin dall'inizio. Dopo i play-off retrocessione, insieme abbiamo intrapreso un percorso di successo che ci ha portato fino alla Champions League.

Vogliamo e dobbiamo continuare a dare il massimo a ogni livello del club per avere successo a lungo termine. Ciò include un ulteriore sviluppo e rafforzamento della nostra squadra. Vogliamo essere in grado di giocare nelle competizioni europee a lungo termine. Ora è il momento di concentrare le nostre energie sulla dirittura d'arrivo della stagione della Bundesliga. E naturalmente, non vediamo l'ora della semifinale della Coppa DFB e siamo determinati a compiere l'ultimo passo verso la finale a Berlino".