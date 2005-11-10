Ufficiale Uno Stoichkov in Malesia, addio al Granada. Ma usa un cognome non suo

Il Granada saluta Stoichkov, centravanti che aveva prelevato dalll'Alavés a gennaio 2025. Chiariamolo subito: nessuna parentela con l'ex calciatore bulgaro di Barcellona e Parma: il suo nome all'anagrafe è Juan Diego Molina Martínez, meglio noto come Stoichkov, appunto. "A mio padre piaceva molto Stoichkov, lo adorava, per questo è nato il mio soprannome", ha spiegato lui in una intervista di qualche anno fa fa.

Riparte dalla Malesia

La sua carriera dopo un anno e mezzo proseguirà al Johor Darul Ta'zim, società calcistica malaysiana con sede nella città di Johor Bahru. Milita nella Liga Super, massima divisione del campionato malaysiano. Si trasferisce in Malesia a titolo definitivo ed a parametro zero, dopo la scadenza del suo contratto con il club iberico che non ha proposto un rinnovo.