Stoichkov ringrazia Infantino: "48 squadre al Mondiale? Invenzione fantastica"

Dopo i sorteggi per la composizione dei gironi della Coppa del Mondo 2026 ieri la FIFA ha ufficializzato il calendario delle partite con le sedi delle sfide (leggi qui tutti i dettagli).

Hristo Stoichkov, ex campione bulgaro del Barcellona che in Italia ha vestito la maglia del Parma, ha parlato nel corso della cerimonia del grande evento in arrivo la prossima estate, che si terrà fra Stati Uniti, Messico e Canada.

Queste le parole di Stoichkov, rivolgendosi ad Infantino: "Signor Presidente, grazie mille per questa fantastica invenzione, perché 48 squadre sono fantastiche per tutti, per tutti gli allenatori e per i giocatori. Credo che la prima partita sia sempre fondamentale. Inaugurare un torneo in Messico, perché il Messico è un paese calcistico, sarà fantastico per loro. Credo che la prima partita, Messico-Sudafrica, sarà spettacolare: più di 80.000 spettatori in un nuovo stadio. Credo che la gente si divertirà, soprattutto i giocatori, sapendo che questa partita segnerà l'inizio della prima Coppa del Mondo (FIFA) a 48 squadre. Sarà fantastico.