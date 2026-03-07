7 marzo 1996, il Parma batte il Paris Saint Germain. Con gol di Hristo Stoichkov

Il 7 marzo del 1996, allo stadio Ennio Tardini di Parma, i ducali affrontano il Paris Saint Germain in quella che è l'andata della Coppa delle Coppe. Sono due squadre profondamente diverse rispetto a quelle attuali, perché il club di Nevio Scala è già una potenza internazionale, mentre i parigini non hanno mai vinto una coppa europea.

È l'ultima gara degna di nota di Hristo Stoichkov, che insacca il gol decisivo al minuto 58. Il bulgaro, arrivato da Pallone d'Oro dal Barcellona, deluderà per larga parte della sua avventura in gialloblù, tranne per qualche prestazione qui e là, come quella contro il PSG.

Al ritorno il Parma non riuscirà a tenere il vantaggio, tutt'altro che esiguo considerando che al ventiseiesimo Melli aveva pareggiato l'iniziale gol di Rai su rigore. Poi però Patrice Loko al trentottesimo e Rai, ancora su rigore, daranno le semifinali ai parigini che poi vinceranno quell'edizione in finale contro gli austriaci del Rapid Vienna con gol di Bruno N'Gotty.

Quarti di finale Coppa delle Coppe 1995-96

Parma-Paris Saint Germain 1-0

Marcatori: 58’ Stoichkov.

Parma

Bucci; Mussi, Apolloni, Cannavaro, Sensini, Benarrivo; Baggio, Brambilla, Pin; Stoickhov, Zola.

A disposizione

Buffon, Minotti, Crippa, Inzaghi.

Allenatore: Scala

Paris Saint Germain (4-4-2)

Lama; Cobos, Le Guen, N’Gotty, Colleter; Rai, Mahé, Bravo, Djorkaeff; Dely Valdes, Loko.

A disposizione: Dutruel, Lancer, Nouma

Allenatore: Luis Fernandez.