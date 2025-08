Ufficiale Sunderland, il tecnico Le Bris rinnova fino al 2028. Il ds: "Ha la nostra stessa ambizione"

Il tecnico Regis Le Bris ha prolungato il suo contratto con il Sunderland fino al 2028, come confermato dal club nella giornata di oggi. L'allenatore francese è arrivato allo Stadium of Light solo nell'estate del 2024, ma è rapidamente diventato una figura centrale nel progetto del club sotto la guida di Kyril Louis-Dreyfus.

Il tecnico francese è arrivato nel Nord Est solo la scorsa estate, dopo aver lasciato il Lorient dopo due stagioni alla guida. Dodici mesi dopo, la sua reputazione è cambiata. Le Bris ha riportato i Black Cats in Premier League al primo tentativo, ponendo fine a un'assenza di sei anni dalla massima serie. La sua ricompensa: un accordo a lungo termine che consolida la sua posizione al centro del progetto del Sunderland sotto la guida di Kyril Louis-Dreyfus.

"Come ogni tifoso del Sunderland, sono lieto di annunciare questo prolungamento del contratto per Régis", ha dichiarato il direttore sportivo del Sunderland Kristjaan Speakman al sito web del club. "Offre chiarezza in vista della stagione di Premier League, ma soprattutto riconosce il suo contributo e il suo costante impegno per il Club. Régis ha un desiderio incessante di crescita che coincide con il nostro e non vediamo l'ora di proseguire la nostra partnership per tutta la prossima stagione, mentre andiamo avanti con obiettivi allineati che riflettono la nostra ambizione condivisa".